Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обвинил ЕС в ограничении доступа граждан к альтернативной информации из российских источников. Об этом сообщает News.ru.

Глава Союза журналистов России прокомментировал решение Суда ЕС по поводу контента Russia Today. Суд постановил, что запрет на публикацию контента касается и обычных людей, даже если они выкладывают ролики на личных сайтах, доступ к которым бесплатен. Неважно, зарабатывает ли владелец ресурса на рекламе - суд решил, что распространять этот контент нельзя никому.

Разбирательство началось в Германии, где против троих местных жителей завели уголовное дело. Немецкое следствие выяснило, что в 2023 году они четыре раза выложили видео RT Germany на своем сайте. Евросоюз заблокировал вещание RT весной 2022 года.

«Европейцы уже дошли до самого дна, когда буквально даже репост из российских СМИ может привести к тюремному заключению. Это было бы смешно, если не было так грустно», - сказал Соловьев.

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По его мнению, чиновники ЕС боятся, что европейцы узнают альтернативную точку зрения и получат правдивую информацию. Глава Союза журналистов заявил, что европейские власти дошли до «точки невозврата в своей русофобии».