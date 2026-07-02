Реакция Туска на действия Зеленского вызвала возмущение в Польше

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал нынешнего польского премьера Дональда Туска из-за его реакции на действия украинского лидера Владимира Зеленского.

Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Дональд Туск всегда найдет время на дурацкие видео и манипулятивные твиты. Но когда Киев строит "пантеон героев" и заявляет, что никто не будет указывать им, кого почитать, — премьер-министр Польши молчит», — говорится в публикации.

Моравецкий добавил, что в вопросах Волыни, УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) и лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры Польше не нужен «инфлюэнсер, который в TikTok рассказывает о пицце и журеке».

«Нужен премьер-министр, который защищает польскую память и польские государственные интересы!» — подчеркнул экс-премьер страны.

Стало известно об усталости Туска от «неуправляемого» Зеленского

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Он подчеркнул, что трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.