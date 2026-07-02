Израиль пожертвует траншами от США ради оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне ухудшения отношений с США готов пожертвовать прямыми американскими финансовыми траншами ради поставок вооружений. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что сейчас заметно ухудшилось отношение к Израилю в американском обществе.

«На текущий момент более 60% американцев негативно воспринимают действия Израиля. Все больше критики в отношении Тель-Авива раздается со стороны представителей американского политического класса. Особенно это касается демократов», — пояснил Дудаков.

По словам эксперта, на этом фоне Нетаньяху уже не первый раз за последнее время декларирует стремление отказаться от американских траншей, но при этом хочет сохранить всю остальную военную поддержку от США.

«Я думаю, что в следующем американском военном бюджете будут «ломать копья» вокруг выделения новых траншей Израилю. Нетаньяху, вероятно, надеется сыграть на опережение и показать, что Израиль сам готов отказаться от этой помощи, демонстрируя себя как самодостаточное государство», — считает политолог.

Однако он обратил внимание на то, что прямые транши, которые Израиль получает от США, «в принципе не такие уж и большие», гораздо более критичным для Тель-Авива станет прекращение поставок американского оружия.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во время разговора с Биньямином Нетаньяху заявил, что «все евреи сыты по горло» израильским премьером. При этом СМИ отмечали, что израильские политики резко отреагировали на новость о предварительном соглашении между США и Ираном, назвав его катастрофой для страны и «направив свой гнев на одного человека — премьер-министра Биньямина Нетаньяху».