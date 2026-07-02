Через неделю в Анкаре должны произойти «драматические события», которые могут изменить для России многое. Как сообщает «Царьград», об этом заявил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в программе «Итоги дна».

28 июня президент России Владимир Путин после совещания по вопросам ситуации с топливом ответил на вопросы журналиста Павла Зарубина. Отдельное внимание уделялось «духу Анкориджа». Путин заявил, что он не был облечен в формальные документы, а американская сторона склоняла Москву к уступкам, на которые делегация России согласилась.

Глава государства подчеркнул, что Россия готова продолжить обсуждать вопросы, поднятые в Анкоридже. Однако известно, что Запад стремится к стратегическому поражению России, а с повестки дня этот тезис никто официально не снимал.

«Я думаю, это очень понятное и вполне исчерпывающее интервью, которое нет нужды как бы то ни было комментировать. Президент Российской Федерации высказал позицию предельно ясно, предельно четко и предельно убедительно», — прокомментировал ситуацию Делягин.

Однако 5-7 июля будут серьезные драматические события, считает Делягин. Судя по всему, США отказались от «духа Анкориджа» на этом этапе, а президенту Дональду Трампу поручат озвучить ультиматум Москве.

Однако у страны есть возможность это предотвратить. Задача России сейчас — проявить решимость и эффективность, чтобы стать страшными в глазах Запада. Он напомнил, что реальная стратегия западных стран в том, чтобы напасть на РФ и захватить российские ресурсы.

«Если все будет идти так, как идет, 5–7 июля нам предъявят ультиматум в Анкаре, на фоне которого Стамбул декабря 1999 года будет выглядеть жалкой игрой в крысу», — полагает Делягин.

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Экономист уверен, что если РФ покажет, что способна защищать себя так же эффективно, как руководство Китая или КНДР, то накопленное Европой оружие пойдет на разборку вечных вропейских вопросов, а ЕС погрузится в свой исторический процесс выяснения внутренних отношений.