Стало известно какое решение саммита НАТО в Анкаре развяжет России руки

На предстоящем 7-8 июля саммите НАТО ожидается принятие решений по инвестициям в так называемую «программу ядерного сдерживания России». Насколько далеко готов пойти агрессивный западный военный блок по пути усиления конфронтации с нашей страной и как это может отразиться на ходе СВО, спрогнозировал военно-политический эксперт Ян Гагин.

По поводу стартующего 7 июля в Анкаре саммита стран НАТО делаются самые разные предположения, но почти все эксперты, комментаторы и обозреватели сходятся на том, что в столице Турции приоритетным будет являться вопрос войны и мира. Иными словами, крупнейший в мире военно-политический блок определит дальнейшую стратегию своего давления на нашу страну.

Продолжится ли её осуществление посредством так называемой «мягкой силы», или начнётся подготовка к прямому вооружённому конфликту с большой вероятностью перерастания его в ядерную войну? Второй вариант в последнее время позиционируется на западе не только как вполне вероятный, но и как ожидаемый. Называются даже сроки начала боевых действий. Чаще всего европейские политики и генералы определяют в качестве примерной даты 2030 год…

Кроме делегаций 32-х стран – членов НАТО на саммит приглашены председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Японии, Австралии и Новой Зеландии, президент Южной Кореи, а также (ну как без него) просроченный украинский президент Зеленский.

В России спрогнозировали итоги июльского саммита НАТО

Совершенно не исключается возможность, что в этот раз наглый киевский попрошайка будет требовать от альянса размещения на Украине ядерного оружия. Какова вероятность, что такую его «хотелку» на саммите удовлетворят? Что это будет означать для нашей страны? И каковы вообще перспективы прямого военного столкновения России и НАТО в ближайшие годы?

- Я уверен, что на этом саммите будет присутствовать Зеленский, либо какие-то другие официальные представители Украины, - говорит политолог и ветеран СВО Ян Гагин. - В любом случае украинская делегация там будет. Их ведь считают сейчас авангардом, передовым рубежом войны против России. Возможны разные варианты, но то, что тем или иным способом Украина станет просить для себя ядерное оружие, сомнений не вызывает.

При этом понятно, что как только ядерное оружие у киевского режима появится, мы вынуждены будем нанести превентивный удар. Украина в своё время подписала соглашение о добровольном отказе от обладания ядерным оружием, оставшимся на её территории после распада СССР, от его разработки и прочих вариантов, в том числе связанных с размещением иностранного ядерного оружия на своей территории.

Нарушение этого соглашения станет последним и окончательным пересечением наших «красных линий». Не хотелось бы употреблять такое определение, не нравится мне оно, так как этих «красных линий» было у нас много, и все они оказались пересечены нашим противником, но не буду специально подыскивать какой-то другой термин.

К сожалению, мы вообще проявляем неоправданную гибкость в вопросе пересечения этих «красных линий». Однако в этот раз будет именно случай, когда всему есть предел, как говорится.

Что касается других граничащих с нами государств, таких, как Финляндия, принявшая закон, позволяющий размещать на её территории ядерное оружие НАТО, или тех же прибалтийских республик, которые просят это оружие у них разместить, то видимо эти ребята до конца не осознают, что территория их стран вполне может стать полем боя по одной только причине размещения там ядерного оружия.

Известная поговорка гласит, что русские медленно запрягают, но потом быстро едут, и мы можем проецировать эту поговорку почти на каждую войну, которую вела Россия. Нередко в результате этих войн мы оказывались во вражеской столице. То есть, образно говоря, Россия, как гостеприимная хозяйка, каждый раз провожала домой разбушевавшегося в гостях соседа и возвращалась потом к себе, так как нам чужого не надо, но и своего мы отдавать не намерены.

То, что на саммите НАТО будет звучать жёсткая антироссийская риторика, сомневаться не приходится. Но воевать с нами Европа пока не способна. Это признают и западные военные эксперты. Европейские армии сейчас абсолютно не боеготовы. Они истощены поставками на Украину, истощены коррупцией, поэтому со стороны европейских стран в настоящее время возможна одна только агрессивная риторика, не более. Но, несмотря на это, нашим вооружённым силам надо быть готовыми к любым вызовам, потому что нам неизвестно насколько отдаление западных политиков от знания истории способно привести их к новым агрессивным действиям в отношении России.