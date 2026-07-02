Президент США в образе врача диагностировал синдром Трампа звездам Голливуда

Президент США Дональд Трамп 2 июля опубликовал в социальной сети Truth Social видеоролик, созданный при помощи нейросетей, в котором предстал в образе доктора и предложил противникам своей политики, среди которых также присутствуют звезды кино, пройти «лечение» от «синдрома помешательства» на своей персоне.

«Вам или вашим знакомым диагностировали "синдром помешательства на Трампе"? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», — говорит в ролике цифровой двойник Трампа, созданный при помощи искусственного интеллекта.

«Лечение простое. Выключите фейковые новости. Помолитесь, и, если вы почувствуете когда-нибудь тревогу, просто выпейте диетической колы, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни», — рассказывает аватар американского президента в видео.

Ранее Трамп уже высказывался о противниках своей политики. В частности, он публиковал в Truth Social сообщение, в котором назвал дураками критиков, считающих, что его политика в отношении Ирана недостаточно жесткая. По его мнению, люди, которые его критикуют, являются «завистниками, плохими или глупыми».