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Трамп предложил противникам своей политики «лечение»

Парламентская газетаиещё 3

Президент США Дональд Трамп 2 июля опубликовал в социальной сети Truth Social видеоролик, созданный при помощи нейросетей, в котором предстал в образе доктора и предложил противникам своей политики, среди которых также присутствуют звезды кино, пройти «лечение» от «синдрома помешательства» на своей персоне.

Президент США в образе врача диагностировал синдром Трампа звездам Голливуда
© Парламентская газета

«Вам или вашим знакомым диагностировали "синдром помешательства на Трампе"? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения», — говорит в ролике цифровой двойник Трампа, созданный при помощи искусственного интеллекта.

«Лечение простое. Выключите фейковые новости. Помолитесь, и, если вы почувствуете когда-нибудь тревогу, просто выпейте диетической колы, как я, и вы увидите замечательные изменения в своей жизни», — рассказывает аватар американского президента в видео.

Ранее Трамп уже высказывался о противниках своей политики. В частности, он публиковал в Truth Social сообщение, в котором назвал дураками критиков, считающих, что его политика в отношении Ирана недостаточно жесткая. По его мнению, люди, которые его критикуют, являются «завистниками, плохими или глупыми».