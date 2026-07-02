Пашинян: у Армении нет задачи создать кризис в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти не ставят задачу создать кризис в отношениях с Россией.

"Мы никогда не ставили задачу, не ставим и не собираемся ставить, по созданию кризиса в отношениях с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам переговоров в Ереване.

Власти страны, по его словам, руководствуются интересами Армении. "Мы действуем в рамках интересов нашей страны. Естественно, мы не игнорируем интересы ни одного нашего международного партнера, но, с другой стороны, мы не можем интересы какого-либо своего партнера ставить превыше интересов Республики Армения", - сказал глава армянского правительства.

1 апреля Пашинян посетил Москву, где его принял президент России Владимир Путин. Позже в интервью ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по-другому выстраивать с ней экономические отношения. При этом он подчеркнул, что в ЕАЭС принцип консенсуса является основополагающим и ни одно решение не будет в нем принято вразрез с интересами Еревана как члена объединения. По его словам, представители бизнеса Армении должны трезво оценивать перспективы продаж товаров в ЕС.

Тогда вице-премьер РФ также детально представил позицию российской стороны практически по всему спектру отношений с Арменией. В числе затронутых тем концессия на Армянские железные дороги, разблокировка региональных коммуникаций и железнодорожных перевозок через Азербайджан и Грузию, взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, враждебные действия ЕС в регионе, строительство новой АЭС, проект "Маршрут Трампа" и другие вопросы.