Спикер парламента Армении откажется от депутатского мандата

Спикер парламента Армении текущего созыва Ален Симонян сообщил, что откажется от депутатского мандата в законодательном органе нового созыва.

"Я обсудил с премьером, также и с правлением партии - не возьму мандат и не приду в парламент. В первую очередь хочу немного отдохнуть", - сообщил он в ходе брифинга.

Что касается того, что правление партии не выбрало его в качестве кандидата в спикеры нового созыва, он отметил, что никакой обиды нет.

"Предполагаю, что в какой-то период буду полезен нашей стране, нашей партии. <...> Я являюсь одним из основателей партии, частью политического процесса, останусь рядом со своими друзьями и буду рядом с ними столько, сколько буду им нужен", - сказал он.

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. Семь политических сил не согласились с их результатами и подали в Конституционный суд (КС) заявление о признании итогов парламентских выборов недействительными. Окончательное решение по данному иску КС опубликует 4 июля. В случае признания итогов выборов действительными первое заседание парламента нового созыва состоится 3 августа.