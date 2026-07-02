Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© BRYAN MEADE/EPA/TACC

«Тупик Зеленского»

Атаки дронов ВСУ на российскую территорию выводят конфликт на новый, неконтролируемый уровень, считает автор статьи, опубликованной на китайском портале NetEase. По версии автора статьи, санкционированная Владимиром Зеленским кампания лишает стороны шансов на дипломатию: удары по тылу консолидируют российское общество, подталкивая Кремль к еще более жесткому ответу, и лишают смысла любые мирные переговоры.

Автор подчеркнул, что удары Киева с использованием дешевых дронов не способны переломить общий стратегический баланс. Россия обладает огромными ресурсами, глубоким тылом и устойчивым военно-промышленным комплексом, что позволяет ей оперативно восстанавливать повреждения. При этом «закручивание спирали эскалации» несет в себе критические риски для всей Европы, особенно на фоне растущей угрозы ядерной безопасности из-за атак вблизи АЭС. В попытке выбить себе более выгодные переговорные позиции, Киев рискует окончательно загнать ситуацию в тупик, в котором политические решения уступят место слепой военной инерции, заключил автор статьи.

«Новый Путин»

Западные аналитики заявляют о переходе украинского конфликта в новую, более опасную фазу на фоне изменения стратегии российского лидера Владимира Путина, пишет хорватское издание Advance. Как отметил британский геополитический эксперт Александр Меркурис в беседе с профессором Гленном Дизеном, за внешним молчанием Кремля скрывается радикальная смена тона, которую на Западе до сих пор интерпретируют неверно. По мнению аналитика, текущая ситуация ведет к масштабному перелому, а перед международным сообществом сейчас предстает «новый Путин», чьи мотивы и стратегические решения западный истеблишмент недооценивает.

Европа могла забыть прежний страх, однако реальная опасность для нее никуда не исчезла. Эксперты, отслеживающие кризис, подчеркивают, что игнорирование оборонных требований и сигналов со стороны России завело ситуацию в тупик. По их мнению, нынешний этап противостояния показывает, что прежние западные шаблоны оценок ситуации больше не работают, а нежелание трезво анализировать шаги Москвы лишь увеличивает риски непредсказуемой эскалации.

«НАТО 3.0»: в Германии раскрыли «План Б» Европы

Европейские страны активно прорабатывают «План Б» на случай, если США под руководством Дональда Трампа окончательно откажутся спонсировать безопасность союзников, пишет немецкая газета Die Zeit. Американский президент рассматривает обязательства по НАТО как предмет торга, что заставило Европу кардинально пересмотреть свои расходы: вместо прежних двух процентов ВВП новой целью стали внушительные пять процентов к 2035 году. Германия, к примеру, планирует утроить свой военный бюджет, а Польша и Эстония уже тратят около пяти процентов на оборону. При этом генсек альянса Марк Рютте предупреждает коллег об опасных иллюзиях: Евросоюз не сможет полноценно заменить НАТО без американских систем ПВО, разведки и ядерного зонтика, поэтому речь идет не о расколе, а о вынужденной передаче европейцам главного военного бремени.

Главным катализатором реформ стал раскол в НАТО из-за войны в Иране, после которого Трамп обвинил союзников в предательстве и начал выводить из Европы американские подлодки, авианосцы и войска. В итоге альянс переходит к формату «НАТО 3.0» - американцы остаются в блоке, но всю конвенциональную оборону Европа теперь оплачивает и обеспечивает сама. Накануне саммита в Анкаре европейские лидеры наконец поняли, что в новую эпоху нельзя быть просто просителями, и едут на встречу не с пустыми руками, подчеркивается в статье. Сам Рютте, которого за кулисами называют «ублажателем Трампа», лаконично описывает свою миссию в Вашингтоне необходимостью «обеспечивать политический тыл», чтобы сохранить союз хотя бы на условиях жесткого делового соглашения.

«Кризис Volkswagen как симптом промышленного упадка Европы»

Глубокий кризис концерна Volkswagen стал ярким симптомом масштабного промышленного упадка всей Европы, уступающей свой автомобильный рынок Китаю, пишет The European Conservative. Издание подчеркивает, что немецкий аавтогигант столкнулся с тяжелейшим кризисом за последние десятилетия: компания планирует закрыть четыре завода в ФРГ и сократить до 100 тысяч сотрудников по всему миру. Проблемы Германии, где BMW и Mercedes-Benz также урезают расходы и персонал, мгновенно бьют по всей европейской цепочке поставок - от поставщиков компонентов до логистики. Многолетняя «сытая» формула европейского автопрома, державшаяся на двигателях внутреннего сгорания и сверхприбылях от экспорта в Китай, окончательно разрушена, поскольку китайские бренды (BYD, Chery, Xiaomi) не просто обошли бывших «учителей», но и закрепились в самой Европе благодаря контролю над производством батарей и дешевой цепочкой поставок.

В статье подчеркивается, что нынешние проблемы не возникли из ниоткуда - они стали результатом недальновидных корпоративных решений и удушающей политики Брюсселя. Еврочиновники форсировали полный переход на электромобили, не заботясь о технологическом суверенитете, собственном производстве аккумуляторов и доступной энергии, что эксперты называют экономическим самоубийством. В условиях, когда европейский авторынок так и не восстановился после пандемии, Франция и Италия страдают от избытка мощностей на заводах Renault и Stellantis, а Испания оказалась уязвима из-за статуса зависимой сборочной площадки. Ситуация дошла до абсурда: Volkswagen уже обсуждает возможность пустить китайских партнеров на свои простаивающие заводы. Громкие лозунги Брюсселя о «стратегической автономии» обернулись зависимостью, и теперь вопрос лишь в том, кто будет контролировать европейские фабрики после завершения этого шока, заключил автор статьи.

«Конец иллюзий НАТО в воздухе»

Российские войска нанесли болезненный удар по остаткам украинской авиации, разом уничтожив три истребителя МиГ-29 и сорвав тактические планы НАТО, подчеркивается в статье, опубликованной на китайском портале NetEase. Как отмечает автор статьи, инциденты продемонстрировали резкое изменение подходов ВС РФ к ведению воздушных боев. Автор подчеркнул, что один из самолетов был сбит в ходе сверхдальнего воздушного боя: российский Су-35С поразил цель ракетой R37M с расстояния 190 километров, даже не заходя в зону действия украинской ПВО. Еще два самолета ВСУ, приспособленные для несения западных высокоточных боеприпасов, были уничтожены прямо на аэродроме вместе с заправочной инфраструктурой с помощью точечной атаки беспилотников, заставших наземные службы врасплох.

В статье подчеркивается, что российская армия выстроила эффективную цепочку из электронной разведки, радиоэлектронного перехвата и непрерывного патрулирования дронами, из-за чего украинские самолеты попадают под удар еще до взлета. Автор статьи заявил, что потери дефицитной техники начали кратно превышать возможности Запада по ее поставке и ремонту. По его мнению, иллюзии НАТО о возможности затянуть конфликт чужими руками в воздухе окончательно рассеиваются.