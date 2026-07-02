Фон дер Ляйен пообещала применить к Армении «опыт Украины»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов применить к Армении опыт Украины и Молдавии «в сфере диверсификации поставок энергоресурсов». Об этом сообщается на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен посетила Ереван 2 июля. Поводом для ее встречи с премьером Армении Николом Пашиняном стали недавние парламентские выборы. В Брюсселе их результаты сочли «подтверждением демократического курса Еревана и стремления к сближению с ЕС».

«Ни одна страна не должна подвергаться давлению за свой суверенный выбор. <…> Армения может на нас рассчитывать», - сказала глава ЕК.

Она отметила, что именно поэтому ЕС усиливает поддержку Армении: Брюссель выделяет 52 миллиона евро и предлагает отменить пошлины для 80 процентов армянского экспорта в Европу.

На сайте ЕК отмечается, что послабления охватят «почти 99 процента» экспорта свежих фруктов, овощей и растений, которые раньше шли в Россию, а также более 91 процента алкогольных и безалкогольных напитков. Чтобы бизнес быстрее адаптировался к стандартам ЕС, европейские специалисты к середине июля начнут работать напрямую с армянскими производителями.

Вслед за выделенным в июне пакетом помощи на 52 миллиона евро, большая часть которого уже выплачена, ЕС планирует перевести Еревану еще 18 миллионов. В общей сложности объем финансовой поддержки Армении со стороны ЕС достигнет 288 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на модернизацию инфраструктуры, укрепление экспортного потенциала и облегчение доступа местных товаров на единый европейский рынок.

В ЕК подчеркнули, что параллельно Брюссель поддерживает шаги Еревана по нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

После победы своей партии на парламентских выборах Пашинян заявил, что Армения продолжит свой курс на сближение с ЕС, но при этом сохранит членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Страны-члены евразийской организации призвали Ереван провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

Фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Пашинян ответил, что время для этого еще не пришло. Также он анонсировал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. В конце июня Пашинян заявил, что конкретная встреча не была запланирована. Как отметил армянский премьер, слова, что она состоится «в ближайшее время», не означали, что переговоры пройдут в течение нескольких дней или недель.

В последнее время в России вводились ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения связаны исключительно с нарушениями, а причины таких мер «не лежат в плоскости политики».