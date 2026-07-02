В ФРГ подтвердили обвинения против подозреваемого в подрыве «Севпотоков»

В Генеральной прокуратуре ФРГ подтвердили обвинения против украинца, подозреваемого в участии в организации диверсии на магистральных трубопроводах «Северные потоки». По версии немецких правоохранителей, подозреваемый разрабатывал план подрыва вместе с сообщниками по поручению государственных структур Украины. О выдвижении обвинений генпрокурор Йенс Россель сообщил накануне. Украинца Сергея К. обвиняют в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

«Есть достаточно оснований подозревать его как соучастника военного преступления в нападении на гражданские объекты, осуществлении взрыва с применением взрывчатых веществ, разрушении строительных объектов, а также в нарушении работы общественных предприятий», - говорится в заявлении ведомства.

Генпрокуратура может квалифицировать это как военное преступление. Против украинца записи его телефонных разговоров с родными и знакомыми, в которых он обсуждал теракт. Кроме того, в его мобильном телефоне найдены неопровержимые улики, свидетельствующие о причастности к совершению данного преступления.

Ранее немецкие СМИ писали о том, что ЦРУ якобы знало о планах диверсантов на ранних стадиях подготовки теракта на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Американские агенты якобы даже обсуждали детали диверсии с ее исполнителями. По версии Der Spiegel, украинцы пришли с идеей, а американцы ее одобрили.

Стороны якобы обменивались техническими деталями будущей акции. Официальный представитель ЦРУ категорически отверг подобные предположения, назвав их «полностью и абсолютно ложными». Что именно в этих сообщениях ложь, в управлении уточнять отказались.

Напомним, диверсия на газопроводах «Северные потоки» была совершена 26 сентября 2022 года. Эта атака на европейскую энергетическую инфраструктуру стала крупнейшей за новейшую историю. Спустя два года большинство участников расследования прекратили уголовное производство. В Германии следствие все еще идет.