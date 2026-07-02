Пашинян поделился, как собирается усидеть на двух стульях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване заявил, что республика не стремится к кризису в отношениях с Россией.

Он подчеркнул, что все действия Еревана продиктованы исключительно национальными интересами, и страна не ставит перед собой задачу обострения связей с Москвой.

«Мы никогда не ставили задачи, и не собираемся ставить. Мы не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией», - сказал армянский лидер.

При этом Пашинян дал понять, что Армения не будет поступаться собственными интересами ради угождения другим странам. По его словам, любое государство вправе ставить во главу угла свои приоритеты, и Ереван не является исключением. Однако он подчеркнул, что республика не игнорирует интересы своих международных партнёров.

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Несмотря на стремление сохранить ровные отношения с Москвой, Пашинян подтвердил неизменность курса на сближение с Евросоюзом. Он исключил возможность прекращения этого процесса, фактически подтвердив, что Армения продолжит углублять сотрудничество с Брюсселем. Заявление прозвучало в ходе визита главы Еврокомиссии в Ереван, где она уже встретилась с премьером.

Ранее Пашинян анонсировал упрощение процедур ввоза армянской сельхозпродукции в ЕС и сообщил о выделении Брюсселем более 30 млн евро на поддержку бизнеса республики на фоне торговых ограничений со стороны России. Также он упомянул договорённость об экстренном содействии в размере 50 млн евро, которые Ереван сможет использовать в случае возникновения «необоснованных препятствий» для экспорта.

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