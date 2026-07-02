Суд ЕС разрешил уголовное преследование за репост роликов RT

Суд ЕС разрешил уголовное преследование в странах Евросоюза людей, которые размещают ролики Russia Today (RT) в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда ЕС по иску трех граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов RT на открытых ресурсах.

"В Германии три человека подверглись уголовной ответственности за многократное распространение видео с канала RT - Russia Today Germany на веб-сайте, открытом для публики в свободном доступе. В Евросоюзе запрещена трансляция этого канала в связи с запретительными действиями против Российской Федерации", - говорится в мотивировочной части судебного вердикта

Суд постановил, что санкционный запрет ЕС на вещание RT "применим также к веб-сайтам, открытым для свободного доступа публики". Суд постановил, что "не имеет значения, происходит ли трансляция в рамках экономической деятельности", а также запрет не зависит "ни от содержания, ни от продолжительности ролика". В связи с этим, лица, распространяющие любые материалы RT, несут полную ответственность в Европе.