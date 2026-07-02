Теоретически новый «майдан» на Украине возможен, однако западным странам будет проще физически убрать Владимира Зеленского, если тот откажется уходить. Такое мнение высказал aif.ru член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Ранее на закрытых совещаниях Зеленский обсуждал возможность проведения выборов осенью 2026 года, столкнувшись с конкуренцией со стороны экс-главы Вооруженных сил Украины и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного. СМИ писали, что Залужный отказался от предложенного ему поста премьер-министра и подтвердил свои президентские амбиции.

По мнению члена Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько, заявление Залужного о готовности участвовать в выборах президента Украины пока нельзя воспринимать как прямое объявление войны Зеленскому, однако оно может свидетельствовать о надвигающемся кризисе.

«Теоретически новый «майдан» во главе с Залужным возможен, но я в такой сценарий не верю. Скорее что-то с самим Зеленским произойдет. Сгонять сто тысяч человек на Крещатик нецелесообразно. Если всерьез захотят его отстранить, ему предъявят жесткие условия, вплоть до прямых физических угроз», — пояснил эксперт.

Безпалько напомнил о возможностях современной фармакологии, отметив, что устранение Зеленского может быть замаскировано под проблемы со здоровьем.

«Есть такие таблетки, которые имитируют сердечный приступ. И невозможно доказать, что человек умер от яда, а не от реального сердечного приступа... То есть, если бы всерьез захотели Зеленского отстранить, то, как бы он ни закусывался, против него все равно нашли бы рычаги воздействия», — заявил он.

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При этом, по словам эксперта, пока Зеленский устраивает Запад и вполне справляется с теми целями и задачами, которые были поставлены перед Украиной. Однако, если он начнет мешать, на его место быстро поставят другую фигуру.