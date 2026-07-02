Писториус набил подвал едой: немецкий министр готовится к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о наличии у него личных запасов продовольствия и воды, достаточных для обеспечения нужд его семьи в течение нескольких дней на случай чрезвычайной ситуации.

Глава оборонного ведомства сделал это признание в интервью изданию Spiegel.

«Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды», — поделился министр.

Помимо вопросов личной подготовки к кризисам, Писториус прокомментировал использование термина «готовый к ведению войны», который ранее активно применял в публичных выступлениях. Министр признал, что отказался от постоянного использования этого выражения, так как оно вызвало нежелательную реакцию у населения. По его словам, целью было лишь привлечение внимания к вопросам национальной обороны и необходимости усиления боеспособности бундесвера. В настоящее время официальный Берлин делает акцент на готовности вооруженных сил исключительно к оборонительным действиям.

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В 2025 году Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) обновило рекомендации для граждан на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Впервые в истории этого ведомства в информационные материалы были включены советы, касающиеся действий населения в условиях военного времени, включая перечень необходимых предметов первой необходимости и рекомендации по формированию личных запасов.