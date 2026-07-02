Во Франции аномальная жара вынуждает людей идти на преступление

Французы готовы воровать кондиционеры из-за аномальной жары. Как сообщает «Раптли», о ситуации рассказала французская журналистка Валери Эксперт.

По словам Эксперт, накануне у нее был прием в парижской больнице Жоржа Помпиду. Она спросила у врача про кондиционеры, поскольку недавно стало известно о планах одного из предпринимателей поставить технику в медицинские учреждения.

«Так вот, в Помпиду доставили 300 штук, и уже 50 из них украли», — заявила журналистка.

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Эксперт добавила, что ее это не удивляет, однако она не может представить ни одну частную фирму, где могли бы украсть 50 кондиционеров. Такая же ситуация, по словам Валери, происходила в больницах с масками во время коронавируса.