Война, которую Нью-Йорк не может выиграть

Грызуны обосновались в американской столице раньше, чем возникло само государство. За несколько столетий никому так и не удалось их выселить. В статье «‎Рамблера» читайте о масштабе проблемы и попытках властей решить ее.

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Когда крысы появились в Нью-Йорке?

Долгое время историки считали, что коричневые крысы добрались до американского побережья около 1776 года. Но исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сдвинуло эту дату на 35 лет. Ученые проанализировали костные останки из 32 поселений на востоке Северной Америки. Изучили также материалы семи кораблекрушений, датированных 1550–1770 годами. В результате они пришли к выводу, что эти грызуны появились на континенте раньше 1740 года.

Коричневые крысы, которых еще называют серыми или норвежскими, происходят из Азии. Через Ближний Восток грызуны распространилась по Европе и в XVIII веке пересекли Атлантику на торговых судах из Франции и Англии.

Черные крысы, появившиеся здесь значительно раньше, вероятно с кораблями Колумба, не выдержали конкуренции. Серые крупнее, агрессивнее и лучше приспособлены к жизни рядом с человеком. Они вытеснили черных в течение нескольких десятков лет.

Сколько крыс живет в городе?

Многие годы считалось, что крыс в Нью-Йорке столько же, сколько людей, — около восьми миллионов. Некоторые источники называли и вовсе 33 миллиона. Исследование компании MMPC обновило статистику до трех миллионов. Это примерно треть человеческого населения города. Число грызунов сильно выросло за десятилетие: в 2014 году ученый Джонатан Ауэрбах методом статистического анализа оценил популяцию в два миллиона.

Точно пересчитать крыс не позволяет сама природа этих животных. Исследователи работают с жалобами через городскую горячую линию 311 и результатами санитарных инспекций. По этим данным, в 2022 году жители подали 60 000 обращений по поводу грызунов — вдвое больше, чем годом ранее. Однако, по данным Департамента здравоохранения, в 2025 году поступило около 40 000 жалоб — почти на треть меньше пика.

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Что способствует увеличению численности грызунов?

Толчок дала пандемия. Когда рестораны закрылись, голодающие популяции разбрелись по новым районам. Когда город открылся, крысы уже освоились на свежих территориях.

За долгосрочный рост отвечает потепление. Исследование в Science Advances, охватившее 16 городов мира за 2007–2024 годы, показало, чем теплее город, тем быстрее растет популяция грызунов. Нью-Йорк занял четвертое место по темпам роста. С 1950-х годов температура здесь поднимается на 0,3 градуса за каждое десятилетие.

Также играет роль биология этих животных. Самка достигает половой зрелости в 12 недель. Каждые два месяца она рожает от двух до четырнадцати детенышей. Ученые подсчитали, что от одного помета из девяти крысят за год может произойти почти 12 000 животных.

Способствует увеличению популяции и городская инфраструктура. Взрослая серая крыса проникает через отверстие диаметром 2,5 сантиметра, прыгает на 1,2 метра в длину и может держаться на воде трое суток. Разветвленная сеть нью-йоркского метро обеспечивает им укрытие и пути для расселения.

Чем опасны городские крысы?

Серая крыса переносит несколько десятков патогенов. Среди них бактерии лептоспироза, сальмонеллы, кишечной палочки и клостридий. Исследование Колумбийского университета обнаружило в 133 нью-йоркских крысах целый набор вирусов, включая саповирусы, кардиовирусы и ротавирусы. В ноябре 2022 года в крысах из нью-йоркской канализации обнаружили COVID-19.

Крысы также наносят физический ущерб. Они прогрызают электрическую проводку, деревянные перекрытия и свинцовые трубы. Городские власти фиксируют случаи укусов — особенно в малообеспеченных районах с плотной жилой застройкой.

Осенью 2024 года мэр Адамс организовал национальный саммит по борьбе с городскими грызунами, собравший представителей десятков американских городов. Нью-Йорк занимает третье место по интенсивности крысиной проблемы в стране — после Чикаго и Лос-Анджелеса.

Как Нью-Йорк борется с нашествием?

История этой войны насчитывает столько же лет, сколько само присутствие грызунов в городе. Власти применяли яды на основе антикоагулянтов, ловушки, сухой лед в норах — углекислый газ убивает крыс без химических следов в почве. Пробовали контрацептивные препараты для самок. Долгосрочного результата ни один метод не принес.

В 2017 году администрация выделила 32 миллиона долларов на снижение популяции в трех наиболее зараженных районах. Планировалось залить бетоном пустующие подвалы, установить контейнеры нового типа и увеличить частоту уборки. Из-за пандемии бюджет был урезан, из-за этого большая часть работы обнулилась.

В апреле 2023 года мэр Эрик Адамс назначил первого в истории города директора по борьбе с грызунами — Кэтлин Корради. В прессе ее сразу прозвали «царем крыс». Одновременно в восьми проблемных зонах запустили программу Rat Mitigation Zones с усиленными проверками и штрафами для нарушителей.

Самым существенным шагом стало изменение правил хранения мусора. В ноябре 2024 года все жилые дома с одной–девятью квартирами обязали хранить отходы в герметичных контейнерах. Раньше горожане выставляли мешки прямо на тротуар. Крысы прогрызали их за считанные минуты.

В декабре 2024 года мэр Адамс организовал постоянное Управление по борьбе с грызунами по всей стране. Сегодня Нью-Йорк занимает третье место по числу крыс. На втором — Чикаго, Лос-Анджелес — на первом.

Есть ли положительный результат?

По сведениям Департамента санитарии, с декабря 2023 по ноябрь 2024 года число обращений упало с 25 230 до 20 025 — снижение более чем на 20%. В четырех приоритетных зонах показатель превысил 45%. В ноябре 2025 года зафиксировали рекорд: на 39,4% меньше жалоб, чем в тот же месяц годом ранее.

Ученые тем временем применяют все более точные инструменты наблюдения. Летом 2024 года исследователи установили тепловизоры и ультразвуковые микрофоны в нью-йоркском метро, на улицах и в парках. Алгоритмы компьютерного зрения позволили отслеживать маршруты 201 крысы с точностью 98,1%. Выяснилось, что крупные особи движутся быстрее и склонны к координированному поведению внутри группы.

Эксперты при этом призывают граждан быть бдительнее. По словам Джонатана Ричардсона, без коренного изменения обращения с мусором яды и ловушки проблему не решат. Крысе достаточно одной унции еды и воды в сутки. Пока город производит пищевых отходов больше, чем убирает, популяция будет восстанавливаться и может начать снова расти.

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