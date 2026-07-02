Киев предупредили о шокирующих итогах саммита НАТО в Турции

Итогом саммита НАТО в Турции может стать сокращение военного финансирования со стороны США. Об этом заявил aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Саммит НАТО должен пройти в Турции 7–8 июля. При этом СМИ уже сообщили, что во время подготовки к саммиту страны Североатлантического альянса не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Украине на 2027 год, так как против этого выступила Италия.

«Саммит может быть довольно ярким, если Соединенные Штаты в лице [президента Дональда] Трампа пойдут на то, чтобы существенным образом сократить свое военное и финансовое присутствие в Европе. Перспективы есть подобные», — сказал Данилин.

Политолог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также король Великобритании Карл III делают все, чтобы этого не произошло.

Напомним, что после нападения США и Израиля на Иран Лондон заявил, что британские войска не будут участвовать в этом конфликте. А Дональд Трап отметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества.

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Остальные европейские страны также отказались поддержать США в военных действиях против Ирана, после чего американский лидер отметил, что испытывает отвращение и к НАТО. По его словам, он «всегда знал, что они - бумажные тигры».