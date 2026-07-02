Эксперты рассказали, кого из украинцев первыми депортируют из ЕС

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что ЕС запускает механизм выдачи украинских беженцев Киеву для их отправки в зону боевых действий. По мнению аналитиков, Брюссель создает условия, при которых безработные украинцы лишатся легального статуса в Европе.

Собеседники РИА Новости прокомментировали предложение еврокомиссара Магнуса Бруннера. Он хочет, чтобы Совет ЕС отказывал в убежище всем украинцам, которые по закону подлежат мобилизации на родине. По задумке Бруннера, если у украинца есть военные обязанности перед Киевом, европейская защита на него распространяться не должна. Чтобы принять это правило, евробюрократам достаточно собрать простое большинство - 14 голосов из 27.

Сейчас в ЕС живут около 4,33 миллиона украинских беженцев. Больше всего людей приняли Германия (1,2 миллиона), Польша (961 тысяча) и Чехия (380 тысяч). При этом больше четверти из них - мужчины призывного возраста.

РИА Новости отмечает, что некоторые страны уже начали урезать льготы украинцам. Польша лишила их бесплатной медицины и пособий на жилье, а Чехия платит только тем, кто работает или хотя бы встал на биржу труда. Канцлер Германии Фридрих Мерц и вовсе призывал отправлять беженцев в ВСУ.

При этом новый премьер Венгрии Петер Мадьяр выступает против таких инициатив - он стремится защитить закарпатских венгров от мобилизации. А комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О'Флаэрти напомнил, что отказывать в убежище по полу и возрасту - это дискриминация. По его словам, лишать людей защиты можно только тогда, когда боевые действия завершатся.

По версии РИА Новости, кризис может наступить в марте 2027 года, когда закончится официальная программа временной защиты ЕС. Если ее не продлят, множество украинцев станут нелегальными мигрантами.

Политолог Александр Дудчак считает, что первыми под удар попадут те, кто живет исключительно на пособия. Переселенцы, которые за эти годы выучили язык, устроились на работу и начали оформлять постоянные документы, скорее всего, останутся в Европе. Домой же отправят тех, кто так и не смог интегрироваться, уверен он.

Попытки Зеленского депортировать украинцев из ЕС объяснили

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что власти ЕС заинтересованы, чтобы Киев как можно дольше противостоял Москве. Для этого требуется постоянное пополнение ВСУ, а депортация беженцев могла бы отчасти решить эту проблему.

«Во многих странах ЕС значительная часть населения устала от украинцев и хочет избавиться от них. Но немало и тех, кто, напротив, готов всячески их поддерживать», - подчеркнул Денисов.

По его мнению, предложение ЕК в итоге примут, но решать судьбу каждого конкретного беженца страны вроде Германии будут сами и очень осторожно.

По украинским законам, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет с августа 2025 года разрешено выезжать из страны. Таким образом, они под ограничения не подпадают. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет действует запрет на выезд - за исключением некоторых категорий (к примеру, отцы-одиночки). СМИ писали, что отмена автоматической временной защиты не затронет тех украинских мужчин, которые уже находятся на территории ЕС.