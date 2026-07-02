Фон дер Ляйен прибыла в Ереван

Самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

Согласно трансляции местных телеканалов, главу Еврокомиссии в аэропорту встречал вице-премьер Армении Мгер Григорян. Она прилетела с рабочим визитом в Ереван после посещения Азербайджана.

В Ереване ожидаются переговоры Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после которых стороны выступят с заявлениями для прессы и ответят на вопросы журналистов.