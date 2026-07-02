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Американский губернатор заподозрил у Трампа деменцию

Lenta.ru

Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заподозрил у президента США Дональда Трампа наличие деменции. Его слова приводит Fox News.

Американский губернатор заподозрил у Трампа деменцию
© Global Look Press

Он сделал такое заявление после того, как Трамп назвал социализм «самой большой угрозой» для Америки со времен ее основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года.

«Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит. Я не врач. Я ничего не диагностировал. Я просто предлагаю вам просто взглянуть на то, как он соединяет слова, предложения и мысли, — они почти расходятся в одних и тех же предложениях», — сказал он.

В подтверждение своих слов Прицкер призвал посмотреть выступления Трампа 2015 или 2016 года и сравнить их с нынешними. «Я действительно думаю, что с ним что-то не так», — подчеркнул он.

Белый дом назвал комментарии губернатора Иллинойса «отчаянной» попыткой сохранить актуальность.

Ранее американский журналист Алекс Джонс заявил, что считает, что президент США Дональд Трамп страдает деменцией.