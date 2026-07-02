Пока вы спали: массированный удар по Украине и помощь Пентагона Венесуэле

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В СФ рассказали, на какие компромиссы Россия не пойдет по Украине

Россия готова обсуждать урегулирование украинского конфликта и допускает возможность взаимных уступок, однако считает недопустимым компромисс по вопросам, которые, по ее мнению, связаны с устранением причин конфликта и обеспечением национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва намерена вести переговоры по широкому кругу тем, но не рассматривает возможность уступок в вопросах защиты интересов страны и прав людей.

По его словам, Россия уже демонстрировала готовность к компромиссам во время работы над Минскими соглашениями и при выдвижении инициатив о взаимных гарантиях безопасности в Европе в конце 2021 года.

ВС РФ нанесли ответный массированный удар по Украине

Министерство обороны России заявило о нанесении массированного удара по объектам на территории Украины, назвав его ответом на атаки по российской гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, удары высокоточным оружием и беспилотниками были нанесены по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

Кроме того, как утверждает Минобороны РФ, поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В РФ отреагировали на меморандум США и Ирана

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что делать окончательные выводы о значении подписанного США и Ираном меморандума пока преждевременно. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, документ позволил сторонам временно отложить наиболее сложные разногласия, а ключевые вопросы, включая тему ядерной программы и другие стратегические аспекты, остаются нерешенными.

Косачев также заявил, что оценить, какая из сторон получила преимущество, можно будет только после появления конкретных итоговых договоренностей и дальнейшего развития ситуации.

Пентагон задействовал 2 тыс. военных в оказании помощи Венесуэле

Министерство обороны США направило около двух тысяч военнослужащих для участия в гуманитарной операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Южного командования ВС США Фрэнсиса Донована, американские военные задействованы в поисково-спасательных работах, доставке гуманитарной помощи и обеспечении поддержки с использованием авиации, кораблей и наземной техники.

После завершения миссии подразделения покинут территорию Венесуэлы и вернутся к выполнению своих обычных задач в регионе.

РФ и Украина продолжают работу по очередному обмену военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Москва и Киев продолжают подготовку к очередному обмену военнопленными. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, стороны поддерживают контакт и ведут работу над согласованием списков, однако даты и другие детали не разглашаются из соображений безопасности и для успешного завершения процесса.

Лантратова выразила надежду, что новый обмен состоится уже в ближайшее время.