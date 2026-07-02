Саммит НАТО в Турции, который пройдет 7-8 июля, задумывался как демонстрация монолитной решимости альянса. На самом же деле ни о каком единстве речи и близко нет, натовские кулуары кипят от противоречий. И главный повод, который рассорил вчерашних союзников, конечно, Украина.

© svpressa.ru

«СП» проанализировала ведущие западные издания и суммировала разгорающиеся скандалы вокруг предстоящего саммита.

Зеленский получит меньше денег

Изначально обсуждавшийся план выделить Украине $40 миллиардов военной помощи по сути провалился. Как сообщает итальянская Corriere della Sera, ссылаясь на свои источники, на саммите новые фонды могут составить не более $10-12 млрд. Издание прямо указывает на причину такого драматического сокращения: оно связано с уменьшением американской поддержки и утратой Вашингтоном желания бесконечно содержать киевский режим.

Причем едва американские деньги перестали литься рекой, как европейские «партнеры» тут же начали пересчитывать свои возможности. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) пишет, что НАТО не согласовало военную помощь Украине даже на 2027 год.

По данным издания, против такого решения выступила Италия, поэтому члены альянса сумели предварительно согласовать только финансирование на 2026 год, пишет FAZ. Окончательное решение должно было быть озвучено именно на саммите.

€70 миллиардов в 2026 году — это, конечно, сумма немалая, но отсутствие долгосрочных гарантий — не просто бюрократическая проволочка, это приговор долгосрочному планированию для киевского режима.

Одна из причин — проблемы с освоением уже обещанных средств в Киеве. Еврокомиссия уже подсчитала, что Украина не полностью получила €5,9 миллиарда на беспилотники, поскольку «не представила контракты на оставшиеся €900 млн». То есть, даже то, что дают натовцы, киевский режим не хочет брать из-за внутренних бюрократических проблем или банальной коррупции.

Турецкий «жонглер» чужими интересами

Турция — хозяйка саммита — ловко играет сразу на нескольких досках. В преддверии саммита президент Реджеп Эрдоган предложил вновь выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. И одновременно Анкара добивается участия в европейской оборонной программе, которая предусматривает вооружение киевского режима. На деле это означает, что Анкара будет выжимать максимум из обеих сторон, не принося в жертву ни свои интересы, ни свой статус.

Пока одни спорят о деньгах, а другие торгуются за посредничество, третьи — страны Восточного фланга НАТО — погружены в лихорадочную подготовку к «большой войне» с Россией.

Турецкое издание Türkiye пишет, что на саммите могут прозвучать некие «резонансные выводы» на фоне обсуждений возможного конфликта с Россией. О чем конкретно речь, источники издания не сообщают. Но уже известно, что требует усилить Восточный фланг президент Литвы Гитанас Науседа, к которому примкнули лидеры Польши, Латвии, Эстонии и Румынии. Вероятнее всего, речь идет о наращивании сил ПВО и проекте «Восточный щит» (он предусматривает фортификацию на границе с Россией и Беларусью).

В Германии пришли в ужас из-за ситуации на Украине

Попытки пугать собственное население грядущей войной с Россией позволяют «ястребам» из Восточной Европы выбивать дополнительные оборонные бюджеты. Оборонный бюджет Польши с 2022 года вырос более чем втрое (с €17 до 55 миллиардов), настолько же — в Румынии (с $5,2 до $12,3 млрд). А Литвы – аж в четыре раза, с $1,1 млрд в 2022 году до $4,8 млрд в нынешнем.

Стремительно вооружаются и другие европейцы. Германия, например, отчаянно пытается получить право на производство американских ракет Tomahawk, пишет Financial Times. Сделка должна быть согласована как раз на саммите НАТО. Также Германия и США обсуждают совместный выпуск ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, сообщает издание.

То есть, пока НАТО не может согласовать даже бюджет на свою украинскую авантюру, отдельные его члены в панике вооружаются, пытаясь убедить США не бросать их.

А что же США? Как утверждает FAZ, они потребовали изменить текст итоговой резолюции саммита. Сначала в ней должна была быть формулировку о «неразрывной связи» безопасности Украины и Европы. Теперь же в документе осталась более мягкая фраза о том, что Украина «вносит вклад в трансатлантическую безопасность».