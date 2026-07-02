Издание Strategic Culture пишет, что решение Владимира Зеленского бойкотировать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске свидетельствует о глубоких противоречиях между Киевом и его западными союзниками, вызванных героизацией нацизма.

По мнению автора, этот спор перерос в полноценный дипломатический кризис, особенно заметный на фоне того, что Зеленский пропустил мероприятие по сбору средств. Это создаёт неловкую ситуацию для ЕС и НАТО перед саммитом альянса в Турции.

Брюссель столкнулся с пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО - Польшу - своей исторической приверженностью нацистской Германии. Скандал также разоблачает пропаганду ЕС и НАТО, которые пытались представить Украину как «защитника европейской демократии».

Зеленский высказался о грядущем массовом ударе ВС РФ по Украине

Ранее сообщалось, что на Западе назвали Украину «дорогой подружкой», разоряющей Европу.