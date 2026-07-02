Монголия на пять дней закроет часть пограничных переходов с РФ и КНР

Пограничные переходы Монголии на границе с Россией и Китаем (кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных) будут закрыты 10-15 июля в связи с национальным фестивалем Наадам. Об этом сообщило управление монгольской пограничной службы.

"Расписание работы контрольно-пропускных пунктов на границе Монголии с Россией и Китаем временно изменится с 10 июля, когда в стране начнутся нерабочие дни по случаю главного национального праздника Наадам. На границе с Россией с 10 по 15 июля будут закрыты пять КПП: "Цаганнур" у Республики Алтай, "Арц-Суурь" и "Тэс" возле Республики Тыва, "Боршоо" и "Ульхан" у Забайкальского края", - говорится в сообщении. График работы крупнейшего на границе с РФ автомобильного пункта пропуска "Алтанбулаг - Кяхта" и железнодорожных переходов "Сухэ-Батор - Наушки", "Эрээнцав - Соловьевск" не меняется.

Всего в Монголии 27 автомобильных, 6 железнодорожных пограничных переходов и 6 воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3 543 км насчитывается 16 погранпереходов, из них функционируют 10 (8 автомобильных и 2 железнодорожных).