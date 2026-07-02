Немецкая газета Junge Welt пишет, что киевский режим использует конфликт с Россией для пересмотра фашистской идеологии и выдачи её за «европейские ценности».

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По мнению автора, украинские националисты видят в нынешней войне возможность закрепить своё видение истории и подавить любые альтернативные мнения. Через восемь десятилетий после разгрома немецкого фашизма исторический нарратив, основанный на освобождении 1945 года, отбрасывается, а украинский вариант фашизма снова оказывается в почёте.

В статье также выражено сожаление по поводу появления в Германии политиков, которые стремятся отомстить России за победу в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона раскрыл масштаб иностранного присутствия в ВСУ.