Растущие расходы европейских стран на поддержку Украины делают ее "дорогой подружкой", а государства Европы - "папиками", которых она доводит до разорения. Такое сравнение приводится в материале швейцарского журнала Die Weltwoche.

По оценкам издания, в европейских странах "денег не хватает повсюду", однако для киевских властей "они, как по волшебству, всегда находятся". При этом речь идет о "правительстве, которое даже не знает, сколько дыр ему предстоит залатать, не говоря уже о том, откуда взять на это деньги". В этой связи журнал сравнивает Украину с "дорогой подружкой", а европейские страны - с "потерявшими голову папиками", которых она "доводит до разорения".

Weltwoche отмечает, что в семье советских народов украинцы не пользовались хорошей репутацией, поскольку считались "алчными и скупыми". По мнению издания, теперь это могут почувствовать и в Западной Европе. Журнал напоминает, что недавно министр обороны Украины Михаил Федоров потребовал выделения новых миллиардов евро в качестве военной помощи накануне саммита НАТО.

При этом Weltwoche отмечает, что общий объем помощи Киеву уже достиг €300 млрд, как ранее сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Издание подчеркивает, что с учетом возможного нового транша объем поддержки Украины будет сопоставим с годовым бюджетом правительства Германии.