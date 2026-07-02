Гендерный прорыв: японская «Железная леди» оказалась антиподом Тэтчер

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая заняла этот пост в октябре 2025 года и стала первой женщиной — главой правительства, получила в зарубежной прозвище японской «Железной леди» по аналогии с премьером Британии Маргарет Тэтчер (1979–1990). Однако, как отмечают эксперты в разговоре с «Московским комсомоольцем» (МК), сходство ограничивается лишь гендерным прорывом.

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По словам политолога и социолога Михаэлиса Галицкого, экономические и политические подходы двух лидеров диаметрально противоположны. Собеседник издания считает сравнение Такаити с Тэтчер поверхностным и вводящим в заблуждение.

«Между Санаэ Такаити и Маргарет Тэтчер есть общая черта — звание первой женщины на важном посту. Японская представительница Либерально-демократической партии Японии осенью 2025 года стала премьер-министром своей страны, а Тэтчер — первая женщина, кто возглавил британское правительств. Но дальше их позиции расходятся», — отмечает эксперт.

Галицкий напоминает, что когда Тэтчер пришла к власти в 1979 году, то начала строить экономику на свободной конкуренции с минимальном вмешательством государства. Ряд её решений, в частности — закрытие не выгодных для экономики Королевства угольных шахт, содержание которых дорого обходилось бюджету страны, сопровождались массовыми протестами самих шахтёров и профсоюзов.

Несмотря на то, что Такаити ранее говорила об уважении к Тэтчер, с японским премьер-министром дела обстоят иначе, подчёркивает политолог. Такаити делает ставку на контроль, субсидии и милитаризацию, указывает Галицкий:

«”Японская Маргарет Тэтчер”, как её иногда называют, на деле — трафаретная фигура политической методички, устаревшей, но для многих всё ещё внушительной», — говорит он.

Эксперт также говорит об осторожности Такаити в вопросах России и Тайваня, сравнивая её стиль с «дружелюбным жестом большого брата» в духе президента США Дональда Трампа.