Куба пожаловалась в ООН на США: что требует Остров Свободы

Гавана намерена вынести вопрос об отмене санкций на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

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По его словам, блокада со стороны Вашингтона достигла невыносимого уровня и направлена на провоцирование социального взрыва в республике.

Диас-Канель подчеркнул, что Гавана верит в многосторонность и в ООН как механизм урегулирования конфликтов. Именно поэтому власти республики вновь обратятся в Генеральную Ассамблею.

Кубинский лидер отметил, что давление Штатов носит целенаправленный характер.