ЕС пригрозили Албании сорвать переговоры о вступлении из-за Трампа
Брюссель предупредил Тирану о возможном срыве переговоров о вступлении в Европейский союз. Причиной стал проект строительства туристического комплекса стоимостью около 1,4 миллиарда евро, связанный с компанией, которую поддерживает зять президента США Джаред Кушнер, сообщает The Guardian.
По словам депутата Европарламента Тинеке Стрик, реализация проекта на ранее охраняемых природных территориях угрожает экосистеме побережья.
Стрик подчеркнула, что албанские власти «играют с огнём», продолжая стройку в текущем виде. Экологическое законодательство ЕС обязательно для исполнения, и подобные проекты могут стать препятствием в рамках главы 27 переговорного процесса.
До этого сообщалось, что вышедшие на улицы страны демонстранты требуют отменить строительство и отправить в отставку премьера Эди Раму, нацеленного на вступление в блок к 2030 году.