ЕС пригрозили Албании сорвать переговоры о вступлении из-за Трампа

Брюссель предупредил Тирану о возможном срыве переговоров о вступлении в Европейский союз. Причиной стал проект строительства туристического комплекса стоимостью около 1,4 миллиарда евро, связанный с компанией, которую поддерживает зять президента США Джаред Кушнер, сообщает The Guardian.

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По словам депутата Европарламента Тинеке Стрик, реализация проекта на ранее охраняемых природных территориях угрожает экосистеме побережья.

Стрик подчеркнула, что албанские власти «играют с огнём», продолжая стройку в текущем виде. Экологическое законодательство ЕС обязательно для исполнения, и подобные проекты могут стать препятствием в рамках главы 27 переговорного процесса.

До этого сообщалось, что вышедшие на улицы страны демонстранты требуют отменить строительство и отправить в отставку премьера Эди Раму, нацеленного на вступление в блок к 2030 году.