Кипрский журналист заявил о неспособности ЕС помочь Украине с энергетикой
Европейский союз из-за собственного энергетического кризиса утратил возможность снабжать Киев ресурсами для восстановления поврежденной инфраструктуры, рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По его словам, ЕС оставил украинские власти один на один с крупнейшим энергокризисом.
Он также насмехнулся над тем, как глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пытается решить эту проблему и справиться с энергетическим кризисом, «отключив кондиционеры обычным людям».