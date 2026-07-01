Страну ЕС поразила средневековая болезнь

Власти Чехии бьют тревогу — в стране распространяется средневековая болезнь, за 6 месяцев зарегистрировано свыше 7 тыс. случаев чесотки, пишет портал Forum24, ссылаясь на данные Государственного института здравоохранения.

По данным портала, в прошлом году в республике ситуация была значительно лучше — за весь год врачи диагностировали чесотку только у 5 тыс. пациентов.

Вместе с тем, в 2026 году заболеваемость существенно увеличилась, были зарегистрированы смертельные случаи — 4 пациента скончались в клиниках, врачи не смогли им помочь.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Моравскосилезском крае (1195 случаев), в Среднечешском (817) и Южноморавском (766) краях .

Эксперты прогнозируют, что по итогам года общее число заболевших может достигнуть 14 тыс., что соответствует рекордным уровням 1990-х годов.

Эпидемиолог Катержина Фабианова пояснила, что к смерти приводит не сама чесотка, а вторичные бактериальные инфекции.

«Из-за расчесов в кожу может попасть бактериальная инфекция, например, золотистый стафилококк, который затем через кровоток способен вызвать тяжелые поражения органов», — разъяснила исследовательница.

Пресс-секретарь Краевой санитарной станции в Остраве Алеш Котрла уточнил, что заражение чесоткой происходит «при контакте кожи с кожей, тела с телом, в том числе, и при половом акте».

Журналисты напомнили, что инкубационный период чесотки составляет от двух до шести недель, а ключевыми мерами профилактики остаются стирка постельного белья, полотенец и одежды при температуре не менее 60 градусов.