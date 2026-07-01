Итальянский вулкан Этна, расположенный на Сицилии, начал извержение. Примерно неделю назад на высоте около 3000 метров открылось новое жерло, из которого начали изливаться раскаленные потоки лавы.

Хотя власти региона спешат успокоить население и туристов, говоря об отсутствии прямой угрозы для населенных пунктов у подножия Этны, эксперты не исключают развития неблагоприятного сценария. В случае изменения направления лавового потока или усиления выброса пепла ситуация может осложниться.

Авиационным службам уже разосланы предупреждения о возможном образовании пеплового облака, которое может повлиять на работу аэропорта Катании. Несмотря на это, рейсы пока выполняются по расписанию, а метеорологи пристально следят за ветровыми условиями, передает BBC.

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, в начале июня выбросил пепел на высоту до 12 километров.

8 апреля также стало известно, что вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, во время извержения выбросил пепел на высоту приблизительно 5,7 километра над уровнем моря.