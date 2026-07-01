В Монако задержали подозреваемого в покушении на Ермолаева
В Монако задержали мужчину, которого подозревают в попытке убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monaco Info.
Мужчина был помещен под стражу, но позже его освободили. Информации о предъявлении ему обвинений пока не сообщается.
«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — заявили в местной прокуратуре.
Стало известно, кто сопровождал олигарха Ермолаева во время теракта в Монако
Помимо этого, следователи допросили несовершеннолетнего, который пострадал во время взрыва.
Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники.