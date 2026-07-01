В Монако задержали подозреваемого в покушении на Ермолаева

В Монако задержали мужчину, которого подозревают в попытке убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Monaco Info.

Мужчина был помещен под стражу, но позже его освободили. Информации о предъявлении ему обвинений пока не сообщается.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — заявили в местной прокуратуре.

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Помимо этого, следователи допросили несовершеннолетнего, который пострадал во время взрыва.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники.