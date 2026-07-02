Сотня макак сбежала из питомника из-за жары и голода

В Таиланде сотня макак сбежала из вольера в питомнике города Лопбури. Об этом пишет The Thaiger.

Приматы вырвались из вольера 30 июня. Сотрудники питомника оперативно отремонтировали клетку и предотвратили побег еще тысячи обезьян. Для отлова сбежавших макак была организована специальная операция. Мэр Лопбури Чамроен Салачип заявил, что многие беглецы уже пойманы. Гражданам, домам которых обезьяны успели нанести ущерб, будет выплачена компенсация.

Мэр города отметил, что, скорее всего, макаки устроили побег из-за голода, сильной жары и «просто желания погулять». Власти провинции Лопбури заявили, что создадут специальный фонд для улучшения жизни находящихся в неволе приматов. В частности, будут модернизированы вольеры и улучшено питание обезьян.

Лопбури — популярное у туристов место, а макаки — главная живая достопримечательность города. Многие местные жители подкармливают приматов, которые из-за этого в последние годы потеряли страх перед людьми. Животные стали набрасываться на горожан и туристов, отбирать у них еду, кусаться и портить имущество. Особо агрессивные банды обезьян отлавливают, изолируют, а затем стерилизуют или переселяют в другие районы страны.

Ранее макаки устраивали побег в Лопбури в сентябре 2025 года. Тогда на свободе также оказалось около сотни приматов.