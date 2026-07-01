Украина хочет включить в «национальный пантеон» героя, который устроит Польшу

Глава МИД Украины Андрей Сибига планирует посетить Польшу с предложением включить в создаваемый Киевом «пантеон украинских героев» фигуру, которая устроила бы Варшаву. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska (WP).

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По данным издания, таким компромиссным кандидатом может стать генерал Украинской народной республики (УНР) Марк Безручко, чья дивизия в 1920 году воевала на стороне Польши против Советской России. Инициатива Сибиги рассматривается как попытка снизить напряженность между двумя странами, однако собеседники портала с польской стороны сомневаются, что этот жест предотвратит новую эскалацию со стороны украинского президента Владимира Зеленского

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что внесение в Верховную раду законопроекта о создании «украинского национального пантеона» является очередным шагом, обостряющим отношения с Варшавой. Инициативу Зеленского там назвали эскалационным действием.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера ордена Белого орла. Навроцкий подчеркнул, что этот орден является символом высшего доверия республики и означает особую благодарность нации. Однако из-за решения Киева присвоить бригаде Вооруженных сил Украины имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, он решил отозвать награду у Зеленского.