Известный психотерапевт не смог справиться с собственной болезнью

Психотерапевт Виктор Ялом, предприниматель и создатель образовательного проекта Psychotherapy.net, не смог справиться с психическим заболеванием, рассказал его брат Бен Ялом. Об этом пишет портал Psychologies.

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Брат психотерапевта отметил, что Виктор был предпринимателем, художником, просветителем и человеком с неповторимым чувством юмора.

«В разные периоды жизни он сталкивался с психическим заболеванием, однако последние 30 лет его жизни были удивительно благополучными и плодотворными. К сожалению, в последний год болезнь вернулась, и в феврале [2026 года] он покончил с собой», — объяснил Бен.

Журналисты отметили, что подробности о смерти психотерапевта, причина его гибели ранее не раскрывались. Они уточнили, что Виктор Ялом предположительно страдал биполярным аффективным расстройством.

Виктор Ялом (1959-2026) — американский психолог, психотерапевт, преподаватель, сын основателя экзистенциальной психотерапии, легендарного психиатра Ирвина Ялома.

В 1995 году основал Psychotherapy.net — образовательную платформу для психологов, психотерапевтов, консультантов и студентов. Заполнил площадку сотнями учебных материалов, предоставлял ресурс университетам, образовательным курсам, практикующим специалистам.

30 лет занимался психотерапией, вел частную практику в Сан-Франциско, руководил консультационными группами для терапевтов и проводил обучающие семинары по экзистенциально-гуманистической и групповой психотерапии в США, Мексике и Китае. Ушел на пенсию в 2025 году.