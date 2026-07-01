Шансы Залужного на победу в президентских выборах на Украине оценили

На сегодня довольно сложно рассуждать о президентских выборах на Украине как о чем-то серьезным, однако если они состоятся, шансы на победу у экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного есть, считает политолог Александр Асафов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вызвал в Киев бывшего главнокомандующего ВСУ и посла страны в Лондоне Валерия Залужного, так как боится потерять власть. На настоящий момент военные обладают большой властью в стране, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине.

По мнению политолога, судя по тому, что офис президента Украины «затрясло»: пошли встречи, поиск решений и так далее, британцы действительно могли решить провести выборы. В таком случае победит на них тот, кто необходим Великобритании, добавил он.

«Если смотреть на рейтинги, то мне кажется, что на всеобщих без ограничений конкурентных выборах, конечно, Залужный бы победил. Как оно будет в реальности, вариаций масса. Я думаю, что это вопрос не электоральной привлекательности кандидатов. Но, если подходить к этому как к чистому упражнению, то да, Залужный победил бы с высокой долей вероятности», — заключил Асафов.

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.