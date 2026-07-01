Появились новые детали в расследовании диверсии на «Северных потоках»

В расследовании диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток» появились новые детали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

Как сообщает источник, следователи в Германии считают неопровержимыми доказательства против одного из подозреваемых. Речь идет о гражданине Украины, который, по версии следствия, возглавлял группу исполнителей диверсии.

«По данным следствия, К. возглавлял группу диверсантов. Предполагается, что он также командовал на борту яхты "Андромеда". <...> Доказательная база против К. является неопровержимой», — сообщает источник.

Лавров рассказал о видах США на «Северные потоки»

Напомним, что взрывы на нитках «Северного потока» произошли 26 сентября 2022 года. Расследование диверсии до сих пор продолжается.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотели бы выкупить часть трубопровода «Северный поток».