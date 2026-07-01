Стало известно, кто сопровождал олигарха Ермолаева во время теракта в Монако

Во время теракта в Монако пострадали три человека — украинский строительный магнат Вадим Ермолаев, его сын Ариэль и создательница элитарного европейского интеллектуально-светского клуба Eclectique Анна Насобина, пишет обозреватель Маргарида Бриту в статье для португальского портала CM Jornal.

По ее данным, женщина находилась рядом с Ермолаевым в тот момент, когда сработало взрывное устройство. В связи с этим корреспонденты в первые часы писали о ней, как о жене олигарха.

Медики доставили Насобину в одну из лучших клиник в Ницце, где провели операцию — ампутировали две ноги, и, по неподтвержденным данным, правую руку. В настоящий момент за жизнь 46-летней основательницы элитарного клуба борются лучшие врачи. Ее состояние оценивается как критическое.

Что известно о теракте в Монако с пострадавшим украинским олигархом Ермолаевым

Журналистка уточнила, что клуб Eclectique Насобина основала в 2016 году вместе с психологом Юлией Поливодой. Дамы организовывали выставки, лекции и кружки по интересам в Лондоне, Монако и других городах Европы.

За 10 лет бизнеследи стала вхожа в аристократические круги Европы, подружилась со многими русскоговорящими предпринимателями и представителями светского общества, в 2023 году получила пост директора британской компании Wycombe Square Investments LLP.

По данным обозревателя, светская леди на протяжении многих лет жила с олигархом Ермолаевым, путешествовала с ним.