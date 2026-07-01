Ван И: стабильные отношения Китая и США отвечают интересам мира

Стабильные отношения между КНР и США отвечают интересам народов двух стран, а также мирового сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

"Формирование отношений конструктивной стратегической стабильности отвечает чаяниям народов обеих стран и мирового сообщества, а также относится к коренным интересам как Китая, так и США", - приводит его слова агентство Синьхуа.

Глава МИД КНР также призвал американскую сторону "неизменно придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды, претворяя в жизнь важные договоренности, достигнутые главами двух государств, в конкретную политику и фактические действия".