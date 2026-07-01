Маск раскритиковал в соцсетях бывшую жену Безоса

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск за последние несколько дней опубликовал и одобрил в социальной сети X (Twitter) серию сообщений с критикой благотворительной деятельности Маккензи Скотт – бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса. На это обратило внимание издание Business Insider.

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В частности, Маск перепостил публикацию, автор которой заявил, что Скотт «потратила $26 млрд своего бывшего мужа и не добилась ничего значимого». Согласно данным сайта ее фонда Yield Giving, организация уже направила более 2,7 тыс. грантов на общую сумму свыше $26 млрд, в том числе более $7 млрд за прошлый год. Средства получили более 2 тыс. некоммерческих организаций.

Маск также поддержал публикацию, в которой утверждалось, что благотворительная деятельность Скотт «делает мир хуже», ответив: «К сожалению, да». Кроме того, он одобрил сообщение пользователя, предположившего, что Джефф Безос не одобряет финансирование бывшей супругой прогрессивных некоммерческих организаций.

Как отмечает Business Insider, ранее Маск уже называл вызывающими обеспокоенность масштабы и скорость пожертвований Маккензи Скотт на проекты, связанные с расовым равенством, социальной справедливостью, защитой мигрантов и правами ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+. В марте 2024 года он также написал в удаленной впоследствии публикации, что «сверхбогатые бывшие жены, ненавидящие своих бывших супругов», должны быть включены в список причин «гибели западной цивилизации».

Маккензи Скотт публично не ответила на критику Маска. Ни она, ни сам предприниматель не прокомментировали ситуацию по запросу Business Insider.Глава Tesla и SpaceX Илон Маск за последние несколько дней опубликовал и одобрил в социальной сети X (Twitter) серию сообщений с критикой благотворительной деятельности Маккензи Скотт – бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса. На это обратило внимание издание Business Insider. В частности, Маск перепостил публикацию, автор которой заявил, что Скотт "потратила $26 млрд своего бывшего мужа и не добилась ничего значимого". Согласно данным сайта ее фонда Yield Giving, организация уже направила более 2,7 тыс. грантов на общую сумму свыше $26 млрд, в том числе более $7 млрд за прошлый год. Средства получили более 2 тыс. некоммерческих организаций. Маск также поддержал публикацию, в которой утверждалось, что благотворительная деятельность Скотт "делает мир хуже", ответив: "К сожалению, да". Кроме того, он одобрил сообщение пользователя, предположившего, что Джефф Безос не одобряет финансирование бывшей супругой прогрессивных некоммерческих организаций. Как отмечает Business Insider, ранее Маск уже называл вызывающими обеспокоенность масштабы и скорость пожертвований Маккензи Скотт на проекты, связанные с расовым равенством, социальной справедливостью, защитой мигрантов и правами ЛГБТК+. В марте 2024 года он также написал в удаленной впоследствии публикации, что "сверхбогатые бывшие жены, ненавидящие своих бывших супругов", должны быть включены в список причин "гибели западной цивилизации". Маккензи Скотт публично не ответила на критику Маска. Ни она, ни сам предприниматель не прокомментировали ситуацию по запросу Business Insider.