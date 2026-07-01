Макрон в третий день подряд появился на публике в темных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон в третий день подряд вышел на публику в темных очках. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот раз Макрон пришел в очках на встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. На кадрах с их встречи можно увидеть, что французский президент вновь надел авиаторы.

При этом, в понедельник и вторник Макрон также был в солнцезащитных очках — на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и во время выступления на Всемирном конгрессе против смертной казни. Причиной такого вида назвали «проблемы с глазом».

Напомним, что впервые Макрон появился в очках в начале 2026 года. Тогда он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в авиаторах из-за лопнувшего сосуда.

Ранее стала известна дата следующих президентских выборов во Франции.