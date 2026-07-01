Рютте и Мерц ответили на вопрос сомневающихся в приверженности США поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как пишет The Guardian, настаивают на приверженности Вашингтона поддержке Украины. С соответствующими заявлениями западные политики выступили в Берлине накануне саммита альянса в Анкаре.

Отвечая на вопрос о надежности помощи США, генсек НАТО заявил, что «когда дело доходит до обороны Украины, Штаты по-прежнему незаменимы». При этом Рютте указал на потоки вооружений, финансируемых Канадой и странами ЕС.

В свою очередь Мерц указал на важность решений, принятых на недавнем саммите G7.

«Президент США был с нами, - сказал канцлер. - Он подписал документ».

Мерц сделал заявление о диалоге с Россией по украинскому вопросу

По его мнению, это «четкая позиция тех, кто входит в G7».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон больше не желает выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Москвой и Киевом. Глав Пятой республики придерживается такого мнения, так как США приняли документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.