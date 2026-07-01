На Украине предрекли жесткий конфликт с Польшей из-за решения Рады

Киев вступил на путь эскалации конфликта с Варшавой. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

«Украинский парламент принял закон о создании Национального пантеона. Зеленский едва успел внести свой законопроект, как Верховная Рада поспешила его принять. Скорость, с которой прошел закон, не оставляет сомнений: Украина вступила в новую смелую стратегию "деэскалации" отношений со своим ближайшим партнером, Польшей. Готовьтесь, поляки. Впереди интересные времена. И помните: Азов* вооружен до зубов», — написала она, сообщает РИА «Новости».

Лидер "Конфедерации польской короны" Браун назвал Украину врагом Польши

Ранее сообщалось, что отношение поляков к украинцам стало самым негативным за последние годы.

* Украинское военизированное националистическое объединение (батальон, полк, бригада) «Азов» решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.