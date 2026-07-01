Глава Еврокомиссии прибыла в Баку

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Баку с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен встретил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В честь главы ЕК выстроили почетный караул.

Как уточнили на сайте Еврокомиссии, 1 июля у фон дер Ляйен запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В мае парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятия последним резолюции по Армении. Баку также вышел из совместных парламентских форматов с Европейским союзом и запустил процедуру заморозки участия в "Евронесте". Что стало причиной резкого шага и к чему это может привести — в материале "Газеты.Ru".

Позже посол Евросоюза в Баку Мариана Куюнчич была вызвана в МИД Азербайджана. Дипломату вручили ноту протеста в связи с резолюцией "Поддержка демократической устойчивости в Армении", принятой Европарламентом.