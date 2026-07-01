Рютте и Мерц заверили в приверженности США поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц настаивают на приверженности США поддержке Украины. С соответствующими заявлениями они выступили в Берлине перед саммитом альянса в Анкаре, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о надежности американской помощи, Рютте заявил, что «когда дело доходит до обороны Украины, США по-прежнему незаменимы», указав на потоки вооружений, финансируемых Канадой и странами Европы.

Мерц в свою очередь подчеркнул важность решений, принятых на недавнем саммите G7.

«Президент США был с нами, он подписал документ, и это четкая позиция тех, кто входит в G7, и на это мы можем опираться во время нашей встречи на следующей неделе», — сказал канцлер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Французский лидер объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.