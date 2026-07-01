Пока вы не уснули: секретные переговоры с участием Зеленского и заявление Мерца о диалоге с РФ

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Стало известно о секретных переговорах с участием Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел секретные переговоры в резиденции под Киевом. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Отмечается, что, помимо этого, на встрече присутствовали лидер президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, глава Министерства обороны Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров.

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Мерц сделал ззаявление о диалоге с Россией по украинскому вопросу

© Michael KappelerdpaTACC

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что Россия скоро примет участие в переговорах, направленных на урегулирование украинского конфликта.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине он заверил, что западные страны открыты для подобных диалогов.

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В башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» объявили эвакуацию

В здании башни «Федерация» в московском международном деловом центре «Москва-Сити» объявили эвакуацию. Об этом в среду, 1 июля, сообщили очевидцы.

По громкоговорителям объявили о пожарной тревоге. Причины произошедшего уточняются.

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Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом

© Александр МелеховТАСС

Ситуация с топливом в РФ непростая, но правительство принимает необходимые решения, вопрос не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ.

Комментируя утверждения о трудностях с обеспечением аграриев ГСМ, Матвиенко подчеркнула, что Россия выйдет "из этой сложной ситуации", которую ей "создают специально".

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В Петербурге в тушах тунца нашли полтонны наркотиков

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного канала поставки наркотических средств в Россию. В порту Санкт-Петербурга изъято не менее 500 кг запрещенного вещества, прибывшего из Эквадора, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержан россиянин, причастный к организации контрабанды.

Наркотики были обнаружены в грузовом контейнере на территории терминала АО «Петролеспорт» морского порта Большой порт Санкт-Петербург. Запрещенное вещество было спрятано в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца. Товар прибыл из Латинской Америки морским путем.

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Совбез Ирана заявил о возмездии за гибель Али Хаменеи

Виновные в гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи будут наказаны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр.

Ранее государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и его похороны пройдут с 4 по 9 июля.

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Эстония и Литва признали помощь Киеву в атаках на Петербург

Литва активно поддерживает все действия Киева против целей в России, заявил советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис. С ним, а также с советником по нацбезопасности лидера Эстонии Мадисом Роллом побеседовали российские пранкеры Вован и Лексус.

Пранкеры позвонили прибалтийским чиновникам от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Литовец рассказал о беспокойстве населения из-за украинских БПЛА. В то де время он заявил, что Вильнюс поддерживает все действия против целей в России и стараемся избегать любой критики Киева.

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Появились подробности об имевшейся у ЧВК «Вагнер» авиации

В распоряжении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» были вертолеты Ми-24 и Ми-35. Подробности об имевшейся у «Вагнера» авиации сообщил бывший вагнеровец, ныне — боец Вооруженных сил России Александр Соколовский, его интервью появилось в соцсетях проекта «Военная хроника».

Соколовский рассказал, что управлял этими вертолетами во время выполнения задач в составе ЧВК в рамках спецоперации на Украине. По его словам, вертолеты использовались для прикрытия штурмовых групп вагнеровцев.

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Reuters: Россия начала импортировать бензин из Индии по морю

Один из источников сообщил, что из Индии уже отправили не менее 60 тыс. тонн бензина. Другой уточнил, что были отгружены два танкера с партиями объемом от 30 тыс. до 40 тыс. тонн

Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем на фоне дефицита топлива в стране. Об этом со ссылкой на три отраслевых источника сообщает Reuters.

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Поставки помидоров из страны НАТО в Россию обрушились

По итогам мая 2026 года суммарная стоимость поставок турецких помидоров в Россию сократилась почти вдвое в месячном выражении. О резком падении экспорта популярных овощей из страны НАТО в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы средиземноморского государства.

За отчетный период турецкие экспортеры отправили в Россию помидоров на общую сумму 1,2 миллиона долларов. Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 2 миллионов. Таким образом, стоимость поставок просела примерно в 1,7 раза.

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