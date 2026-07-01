В МИД Кубы пообещали решительный ответ в случае военной агрессии США

Куба ответит всей силой в случае военной агрессии США против Острова Свободы. Об этом 1 июля заявил министр иностранных дел латиноамериканской республики Бруно Родригес Паррилья.

Дипломат отметил, что в случае боевых действий развернется «кровавая баня», в которой погибнут тысячи людей.

«На военную агрессию против Кубы наше государство, весь наш народ должны ответить всей нашей силой. Это будет кровавая баня: погибнут тысячи и тысячи кубинцев, а также погибнут молодые американцы, втянутые в войну, которая не принадлежит им и в которой не было бы никакого смысла», — приводит его слова телеканал CNN.

Ранее президент Кубы Мигель Диас‑Канель Бермудес назвал три возможных сценария, которые США рассматривают в отношении Кубы. По его словам, первым — может стать провоцирование социального взрыва в стране на фоне ужесточения экономической блокады; второй — включает принудительный политический диалог с целью взятия под контроль национальной экономики страны; третий — подразумевает вооруженный конфликт с Кубой.

Между тем депутаты Госдумы 10 июня единогласно приняли заявление с призывом к ООН, межпарламентским организациям и парламентам стран мира осудить агрессивную политику США в отношении Острова Свободы и призвать Вашингтон немедленно снять блокаду.