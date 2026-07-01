В Венгрии допустили возвращение к власти Орбана вместо Мадьяра

В Венгрии считают возможным возвращение к власти Орбана вместо Мадьяра
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вернуться к власти в случае провала политики его преемника Петера Мадьяра. Об этом сообщает Magyar Nemzet.
По информации издания, беспокойство вызывают такие шаги Мадьяра, как изменение конституции, отсутствие общественных консультаций, а также нарушение процедурных норм. Это ставит под сомнение легитимность политики премьера.
Кроме того, большой резонанс вызвало требование Мадьяра к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку уйти в отставку. Тот ответил отказом, на что Мадьяр пригрозил внесением поправок в конституцию. По информации СМИ, их разработка начнется в сентябре.
Ранее стало известно о том, что Венгрия блокирует новые этапы переговоров о приеме Киева в ЕС. Будапешт стал единственным членом объединения, кто высказался против.