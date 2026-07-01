В Венгрии допустили возвращение к власти Орбана вместо Мадьяра

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может вернуться к власти в случае провала политики его преемника Петера Мадьяра. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

«Одна из структур (Джорджа) Сороса беспокоится за Венгрию. Их волнует то, что, если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию. Это безумие может привести к его быстрому краху и возвращению Орбана», - говорится в публикации.

По информации издания, беспокойство вызывают такие шаги Мадьяра, как изменение конституции, отсутствие общественных консультаций, а также нарушение процедурных норм. Это ставит под сомнение легитимность политики премьера.

Кроме того, большой резонанс вызвало требование Мадьяра к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку уйти в отставку. Тот ответил отказом, на что Мадьяр пригрозил внесением поправок в конституцию. По информации СМИ, их разработка начнется в сентябре.

Ранее стало известно о том, что Венгрия блокирует новые этапы переговоров о приеме Киева в ЕС. Будапешт стал единственным членом объединения, кто высказался против.